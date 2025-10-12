Bauarbeiten auf der Strecke Bahn wirbt in Wittenberg für S-Bahn: Dabei fahren die derzeit kaum
Die Bahn wirbt in Wittenberg für ihr Nahverkehrsangebot. Ausgerechnet dann, wenn wegen Bauarbeiten kaum noch Züge in der Region fahren. Warum?
12.10.2025, 10:00
Wittenberg/MZ. - Wer mit offenen Augen durch Wittenberg läuft, hat die Plakate vielleicht schon gesehen: Unter anderem in der Berliner Straße ist in dieser Woche Plakatwerbung für das Nahverkehrsangebot der Deutschen Bahn aufgehängt worden. Unter dem Logo „Öfter Öffis“ wirbt die Bahn für ihre S-Bahn-Angebote. Nur: In der Region mag das dem ein oder anderen eher höhnisch vorkommen.