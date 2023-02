Wittenberg/MZ - Die Wittenberger Polizei hat gemeinsam mit der Bundesaufsicht für Finanzdienstleistungen (Bafin) die Geschäftsräume der so genannten „Repräsentanz“ der Gemeinwohlkasse in Wittenberg durchsucht. Die Razzia am Donnerstag richtete sich gegen das Wittenberger Oberhaupt des so genannten Königreichs Deutschland, Peter Fitzek. Die Geschäftsräume waren am Freitag versiegelt.

