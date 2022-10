Bad Schmiedebergs Haushalt ist umfassend analysiert

Stadtrat trifft sich in Pretzsch zur nächsten Sitzung. Was besprochen werden soll.

Bad Schmiedeberg/MZ/mac - Der seit langem angespannte Haushalt der Stadt Bad Schmiedeberg ist umfassend analysiert worden - in Kooperation mit dem Innenministerium in Magdeburg. Das Ergebnis soll nun bei der Stadtratssitzung am morgigen Donnerstag, die im Bürger- und Vereinshaus in Pretzsch stattfindet und wie gewohnt um 18 Uhr beginnt, vorgestellt werden. Gehen wird es unter anderem darum, wo mögliche Einsparpotenziale liegen.