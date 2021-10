Bad Schmiedebergerin wegen Messerwurf gegen Mann vor Gericht

Kemberg/Dessau/MZ - Der Termin, der vor der 7. Strafkammer des Landgerichts Dessau-Roßlau gegen eine 33-jährige Angeklagte wegen Betrugs stattfinden sollte, ist auf den 8. November verlegt worden. Die Frau musste neu geladen werden. Die von ihr begangenen Straftaten hatte sie zum Nachteil des Jobcenters Wittenberg verübt. Zu diesem Schluss war zumindest das Gericht in der ersten Instanz gekommen. Dagegen geht sie nun in der Berufung in Dessau vor.

Ohne Anspruch

Bereits in der Zeitspanne zwischen April und Oktober 2018 hatte sie dem Jobcenter verschwiegen, dass sie ein versicherungspflichtiges Beschäftigungsverhältnis eingegangen war. Dadurch bezog sie ungerechtfertigt Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes. Ohne dass sie darauf Anspruch hatte, wurden ihr in einem Fall 194 Euro und in einem anderen 616 Euro ausgezahlt.

Die erste Instanz war von der Schuld der Angeklagten ausgegangen und verhängte eine Geldstrafe in Höhe von 1.125 Euro. Dagegen legte sie Berufung ein. Für die Frau ist es nicht die erste Begegnung mit der Justiz - und auch nicht mit der Dessauer Strafkammer. Erst Ende Juli 2021 war die 33-Jährige hier zu einer Gesamtgeldstrafe von 3.600 Euro verurteilt worden.

Die Berufungsinstanz unter dem Vorsitz von Landgerichtsvizepräsidentin Siegrun Baumgarten hatte gegen die Angeklagte unter anderem wegen Verletzung des Post- und Fernmeldegeheimnisses in Tateinheit mit Diebstahl und Urkundenfälschung verhandelt. Sie soll als Mitarbeiterin eines Paketdienstes in Kemberg im Herbst 2018 insgesamt sechs Paketlieferungen nicht an den jeweiligen Empfänger ausgeliefert haben. Auch gegen diese Entscheidung ging die Frau in Revision.

Zeuge im Krankenhaus

Noch keinen neuen Termin gibt es hingegen für den Berufungsprozess gegen eine 35-Jährige aus Bad Schmiedeberg. Der ebenfalls vor der 7. Strafkammer geplante Verhandlungsstart Anfang Oktober musste verschoben werden, weil sich ein Hauptzeuge aktuell noch im Krankenhaus befindet. Die Frau hat sich wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung zu verantworten.

Die Staatsanwaltschaft wirft ihr vor, dass sie im April 2017 im Zuge eines Streits zu einem Messer griff und mit diesem geworfen haben soll. Das als „extra scharf“ und mit einer zwölf Zentimeter langen Klinge beschriebene Küchenutensil traf den Geschädigten am rechten Arm. Da er jedoch eine derbere Arbeitsjacke trug, wurde nur deren Stoff aufgeschlitzt. Das Amtsgericht Wittenberg hatte gegen die 35-Jährige eine Geldstrafe in Höhe von 900 Euro verhängt.

Die Berufungsverhandlung wird in Anwesenheit eines psychiatrisch-forensischen Sachverständigen stattfinden. Nach Angaben von Landgerichtssprecher Frank Straube ist die Angeklagte eine langjährige Konsumentin von Crystal Meth. Da zum Zeitpunkt des Messerwurfes unter Alkohol und Drogen stehend, soll sie selbst keinerlei Erinnerung an das Tatgeschehen haben.