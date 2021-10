Bad Schmiedeberger Stadtrat der jungen Leute soll wachsen

Bad Schmiedeberg/MZ - Die Anzahl der Mitglieder im Jugendstadtrat von Bad Schmiedeberg soll erhöht werden - auf neun, um, wie es heißt, „eine erhöhte Beschlussfähigkeit gewährleisten zu können“. Gegenwärtig gehören dem Gremium acht junge Leute an. Einen entsprechenden Beschluss fasste der (große) Stadtrat bei seiner jüngsten Sitzung in Pretzsch.

Den Jugendstadtrat gibt es bereits seit mehreren Jahren. Er befindet sich nach den Worten von Bürgermeister Martin Röthel (SPD) gleichwohl noch in der Aufbauphase. „Kleinere Projekte sind begonnen worden. Corona kam aber dazwischen.“ Der Bürgermeister erinnert an das Verteilen von Masken, an das Angebot, in der Pandemie beim Einkauf zu helfen. Ein Projekt betrifft nach seinen Worten zudem eine Ausstellung, die im Au-Tor gestaltet werden soll: über Schulalltag in der DDR.

Am Anger seien zudem Sitzgelegenheiten auf Vordermann gebracht worden, repariert und gestrichen. Selbiges trifft auf den Bolzplatz zu. „Der Jugendstadtrat will dran bleiben“, so Röthel. Vielleicht sei das auch ein Mittel gegen Vandalismus - wenn junge Leute sich kümmern.

Im Jugendstadtrat sind bislang fast alle bei der Stange geblieben, freut sich der Bürgermeister, der den Treffen stets beiwohnt, als nicht stimmberechtigtes Mitglied. Der Vorstand wechsele alljährlich, die Mitglieder bringen sich ein. Dass deren Anzahl nun erweitert werden soll, habe im Übrigen nicht zuletzt mit den Ortschaften zu tun, die möglichst repräsentiert werden sollen.

Der Jugendstadtrat trifft sich auch in den Ortschaften - unlängst war Korgau an der Reihe, der dortige selbstorganisierte Jugendclub, der seit längerem geschlossen ist, stand auf dem Programm - ein Gespräch mit dem Ortsbürgermeister ebenso.

Im kommenden Jahr steht die Wahl eines neuen Bad Schmiedeberger Jugendstadtrates an, einen Termin gibt es noch nicht: „Im Frühjahr“, sagt der Bürgermeister. Möglich sein soll, um den Aufwand nicht zu übertreiben, Briefwahl. Geplant sind aber auch vier Wahllokale - in Bad Schmiedeberg, Pretzsch, Trebitz und Söllichau.