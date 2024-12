MZ-Serie: Mein besonderes Weihnachtsfest Bad Schmiedeberger berichten von einer Odyssee im Schnee: Wie sie gerettet wurden

Auf dem Weg zum Gottesdienst am Heiligen Abend in Reinharz sitzen Musiker und Pfarrerin in einer Schneewehe fest. Wie sie zur Kirche gekommen sind und was sie dort erwartet hat.