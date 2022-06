Bad Schmiedeberg hat jetzt einen Jugendstadtrat.

Bad Schmiedeberg/MZ - Die Wahl zum neuen Jugendstadtrat von Bad Schmiedeberg ist gelaufen, alle sieben Kandidaten wurden bestätigt. Am Donnerstag tagte bereits der Wahlausschuss, am gestrigen Freitag kamen der alte und der neue Jugendstadtrat zusammen, um Bilanz zu ziehen und Erfahrungen auszutauschen. Wie berichtet waren in der vergangenen Woche vier Termine in vier Orten anberaumt - in Bad Schmiedeberg, Söllichau, Pretzsch und Trebitz. Wahlurnen standen bereit, Wahlhelfer kümmerten sich um den ordnungsgemäßen Verlauf. Junge Leute konnten ihre Stimme abgeben für eine Interessenvertretung in den nächsten drei Jahren. Allerdings machten nicht allzu viele Berechtigte von dieser Möglichkeit Gebrauch.

