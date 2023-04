Ein neuer Kreisverkehr wird auf der B 100 in Bergwitz gebaut. Am Donnerstag sollen die Bauarbeiten beginnen.

B100 voll gesperrt - Am Donnerstag beginnen Bauarbeiten an der Bergwitzer Kreuzung

Die Kreuzung in Bergwitz.

Bergwitz/MZ - Am 13. April beginnen in Bergwitz Arbeiten an der B 100. Bis voraussichtlich Ende 2023 wird der Kreuzungsbereich mit der L 129 zu einem modernen Kreisverkehr, samt Radweg, umgestaltet. Nach Fertigstellung soll der Radweg bis Kemberg weitergebaut werden. Rund drei Millionen Euro würden hier investiert, teilte das Land mit.