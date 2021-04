Azubis statt Ausgelernte in Coswig

Coswig/MZ

- „Wir brauchen unbedingt mehr junge Leute im Unternehmen“, betont Claudia Luft-Bellstädt, Personalleiterin der Pino Küchen GmbH & Co. KG, während sie einem der interessierten Bewerber gegenübersitzt. Kim Stephan aus Wittenberg nimmt gemeinsam mit seiner Mutter, Simone Stephan, am Azubi-Tag des Coswiger Unternehmens teil und möchte so genauere Informationen zum Ausbildungsberuf des Fachinformatikers erhalten.

„Ich interessiere mich auch in meiner Freizeit für technische Geräte, Hardware und Software“, erklärt der 16-Jährige. Außerdem würde dieser Beruf aufgrund der Digitalisierung immer mehr an Bedeutung gewinnen. Die tägliche Fahrt zu seiner ersten Ausbildungsstelle könnte allerdings sehr teuer werden.

Doch dafür gebe es eine Lösung. „Wir bieten ein Azubi-Ticket an“, wirft Auszubildende Daniela Horn ein. Sie befindet sich zwar selbst noch in ihrem ersten Lehrjahr zur Industriekauffrau, ist aber als Vorsitzende der Jugendauszubildendenvertretung der Pino Küchen GmbH eine wichtige Ansprechpartnerin für alle Auszubildenden. So war es auch vor allem ihre Aufgabe, gemeinsam mit ihrer Stellvertreterin Jessica Berger, den Azubi-Tag zu planen und zu organisieren.

Mit Präsent

Nach Anmeldung, Desinfektion der Hände und Temperatur-Check werden die Besucher des Azubi-Tages zum Eingang des Unternehmens geschickt. „Ich hole die Schüler und ihre Eltern dann ab und bringe sie zu dem jeweiligen Ausbilder“, erklärt Daniela Horn: „Das heißt, es sind wirklich immer nur zwei Haushalte in einem Raum.“ Zunächst sollen in einer knappen halben Stunde einige Fragen zur Ausbildung sowie zum Unternehmen geklärt werden. Anschließend würde, bei Interesse, noch eine Führung durch die verschiedenen Räume und vor allem die Produktion folgen.

Danach gehe es mit einer Präsent-Tüte - gefüllt mit einer Taschenlampe, einer Schere, einem Kuli, einer Maske und einem „Pino-cchio“ - nach ungefähr einer Stunde wieder nach Hause und das Warten beginnt. Denn die Anzahl der freien Stellen ist begrenzt: Pro Ausbildungsberuf können maximal zwei Bewerber angenommen werden, wie Jessica Berger zu verstehen gibt. Doch eine Bewerbung um einen Ausbildungsplatz bei der Pino Küchen GmbH würde sich auf jeden Fall lohnen, wie Thomas Schröder meint. Denn als Ausbilder des Unternehmens weiß auch er, wie wichtig neue, junge Mitarbeiter sind: „Es gibt definitiv nicht genügend Kräfte auf dem Arbeitsmarkt, also müssen wir selbst ausbilden.“

Das sei natürlich mit einem größeren Aufwand verbunden, als eine ausgelernte Arbeitskraft einzustellen, aber der Tischlermeister sieht vor allem den Nutzen darin: „Die Entwicklung unserer Auszubildenden während der Lehrlingsausbildung ist eine Herausforderung für uns, aber das heißt auch, dass wir als Ausbilder Einfluss haben.“ Das sei von Vorteil, da das Unternehmen seine Lehrlinge auch langfristig halten wolle.

Breite Unterstützung

Deshalb bietet die Pino Küchen GmbH nicht nur ihren angehenden Holzmechanikern/-innen zu ihrem Ausbildungsbeginn eine eigene Lehrlingswerkstatt mit neuen Maschinen, sondern auch allen anderen Azubis zahlreiche Unterstützungen. „Wir kümmern uns eigentlich um alles, was Bildung, Lernen und Hilfe angeht - seien es die Schulbücher oder Kosten für Nachhilfe“, verdeutlicht die Vorsitzende der Auszubildendenvertretung, Daniela Horn: „Meine Stellvertreterin Jessica Berger und ich sind auch gerne für persönliche Probleme da, denn als Auszubildende halten wir immer zusammen.“