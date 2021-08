Azubis der Kur in Bad Schmiedeberg halten sich fit

Von nun an werden die Auszubildenden für drei Jahre in Sachen Gesundheit begleitet.

Bad Schmiedeberg - Der Start in den Beruf krempelt das ganze Leben um. Auszubildende bewegen sich in einem neuen Umfeld und treffen auf neue Herausforderungen. Gesund zu bleiben ist jetzt das A und O. Daher startete pünktlich zum Ausbildungsbeginn am 2. August für 19 Azubis des Bad Schmiedeberger Eisenmoorbades, die hauptsächlich in den Service- und Pflegebereichen eingesetzt werden sollen, das Projekt „Gesunder Start“.

Von Barmer gefördert

Neu war in diesem Jahr die Auftaktveranstaltung „Gesunder Start“ im Kneipp-Therapiezentrum, die von Bettina Modler, Regionalgeschäftsführerin der Barmer in Wittenberg und der „Moove GmbH“ gestaltet wurde. Zum Hintergrund: Gesundheitskasse und Eisenmoorbad haben im Rahmen der Betrieblichen Gesundheitsförderung eine Förderungsvereinbarung für das Barmer-Projekt „Gesunder Start“ abgeschlossen. Die Barmer stellt für Workshops, Anleitung und digitale Begleitung 12.000 Euro zur Verfügung.

Von nun an werden die Azubis für drei Jahre begleitet; unter anderem erfahren sie etwas zu den Themenbereichen Bewegung, Ernährung, Sucht oder auch Entspannung. „Ein bunter Mix aus Workshops, Vorträgen, Prüfungsvorbereitungen, Outdoorcamps und nicht zuletzt die Social Media Begleitung sind Teil des Ganzen“, berichtet Bettina Modler.

Azubis probieren aus

Am Montag fand hierzu die sogenannte „Kick-off-Veranstaltung“ statt. Projektkoordinator Lucas Hännsgen probierte in allen vier Themenfeldern kurzweilig und humorvoll Beispiele und praktische Übungen mit den Auszubildenden. Zum Thema Ernährung haben die Azubis verschiedene Smoothies gemixt und mit speziellen Rauschbrillen wurde ihnen vermittelt, dass der Köper ganz andere Sachen macht, als man eigentlich möchte. Modler sagt: „Das Gehen auf einer Linie fiel den meisten mit dieser Brille mehr als schwer.“ (mz)