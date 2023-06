Dessau-Roßlau/Gräfenhainichen/MZ - Die Staatsanwaltschaft und die Polizeiinspektion Dessau-Roßlau haben Ermittlungen wegen eines mutmaßlichen versuchten Tötungsdelikts aufgenommen.

Nach bisherigem Kenntnisstand der Polizei ereignete sich die Tat am Dienstag um 18.40 Uhr in einem Hinterhof eines Mehrfamilienhauses in der Wittenberger Straße in Gräfenhainichen....