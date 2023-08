Die Bergung des bisher größten Funds von Wittenberger Magnetangler ist in einem 38-minütigen Video zu sehen.

Die Magnetfischer benötigten Hilfe. Am Ende zieht Sven Pfeiffer das Wrack mit seinem Traktor aus dem Teich.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Coswig/Wittenberg/MZ - „Ich finde es gut, dass es so gelaufen ist, wie es gelaufen ist und dass wir Hilfe bekommen haben“, sagt Tobias Strejcek. Die Aufregung über den großen Fund, den der Wittenberger Magnetangler – mit Freunden aus Eberswalde und weiteren Helfern – in einem Teich in der Nähe des Coswiger Ortsteils Zieko geborgen hat (die MZ berichtete), habe sich mittlerweile etwas gelegt. Nun hat er auf seinem Youtube-Kanal „Magnetixman“ ein ausführliches Video dazu veröffentlicht.