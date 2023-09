Wittenberg/MZ - Nach eigenen sowie Zeugenangaben befuhr eine 17-jährige Radfahrerin am 25. September um 15.25 Uhr in Wittenberg den Radweg der Lerchenbergstraße aus Richtung Dr.-Behring-Straße kommend in Richtung Annendorfer Straße in entgegengesetzter Richtung. Gegenüber dem Kaufland-Parkplatz fuhr sie auf Grund der blendenden Sonne gegen einen Mercedes-Benz Sprinter, dessen Fahrzeugheck zu großen Teilen auf den dahinterliegenden Radweg ragte.

Die junge Frau kam zu Fall und verletzte sich leicht. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. Nach kurzer Zeit erschien der Fahrer des Sprinters. Gegen ihn wurde ein Verwarngeld ausgesprochen, welches er vor Ort bezahlte.