Auto knallt gegen Fahrradständer auf Fahrbahn in Wittenberg

Wittenberg - Am Mittwoch gegen 23.45 Uhr kollidierte auf der Schillerstraße in Wittenberg in Höhe des Hundertwassergymnasiums ein 50-jähriger Opel Corsa Fahrer mit einem Fahrradständer. Der Fahrradständer aus Metall wurde zuvor von einem unbekannten Täter vom Schulgelände entwendet und auf einem schlecht ausgeleuchteten Straßenabschnitt abgelegt.

Bei dem Unfall kam es glücklicherweise nur zum Sachschaden. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Zeugen gesucht: Hinweise zum Täter bitte telefonisch unter 03491-4690 oder per Email an Prev-wittenberg@polizei.sachsen-anhalt.de (mz/red)