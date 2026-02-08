Ein Auto kippt in einer Waschanlage in Wittenberg um und landet auf dem Dach. Die Fahrerin war ohne Fahrerlaubnis unterwegs. Jetzt ist klar, welche Strafe sie dafür bekommen hat und warum es keinen Prozess gab.

Auto kippt in Waschanlage um: Diese Strafe hat die Fahrerin bekommen

Ein Auto überschlägt sich in einer Waschanlage in Wittenberg. Es stellt sich heraus, dass die Fahrerin keine Fahrerlaubnis hatte.

Wittenberg/MZ - Ein Auto kippt um, landet auf dem Dach und das alles in einer Waschanlage. Diese Bilder aus Wittenberg gingen Ende Februar 2025 durch die sozialen Netzwerke. Eine Überwachungskamera hatte den ungewöhnlichen Unfall an einer Tankstelle gefilmt. Knapp ein Jahr später hat die MZ nachgefragt, wie der Fall ausgegangen ist.