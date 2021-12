Auto fängt bei der Fahrt durch Wittenberg Feuer

Polizei und Feuerwehr rückten an.

Wittenberg - Am Montag kam es um 11.21 Uhr in der Hermann-Duncker-Straße in Kleinwittenberg zum Brand eines Pkw VW. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei befuhren der Fahrzeughalter und seine Frau die Straße, als sie plötzlich Flammen aus dem Schlitz zwischen der Windschutzscheibe und der Motorhaube wahrnahmen.

Daraufhin stoppten sie sofort das Fahrzeug und versuchten, den Brand mit einer Decke zu löschen. Dies gelang jedoch nicht, woraufhin sie die Feuerwehr verständigten. Die Kameraden löschten das Feuer. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde der Brand durch einen technischen Defekt ausgelöst. Ein Brandermittlungsverfahren wurde eingeleitet.