Auto brennt in Wittenberg

Am Montagnachmittag ist ein Nissan in der Lutherstadt in Flammen ausgegangen.

Die Polizei berichtet am Dienstag von einem ausgebrannten Fahrzeug in Wittenberg.

Wittenberg/MZ - In der Straße der Befreiung ist am Montagnachmittag ein Nissan in Flammen aufgegangen. Wie die Polizei auf Nachfrage am Dienstag erklärte, sei der Wagen völlig ausgebrannt. Verletzte habe es nicht gegeben. Die Fahrerin des Wagens habe berichtet, dass Qualm aus der Motorhaube drang, als sie den Nissan stoppte. Die Feuerwehr löschte den Brand. Am Wagen entstand erheblicher Sachschaden.