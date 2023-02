Wittenberg/MZ - Mathematik ist nicht jedermanns Sache und nicht immer mag es nur an der Vermittlung liegen, wenn einer/eine in der Welt der Zahlen auf der Strecke bleibt. Einen unbeschwerten Zugang hat Birgit Alcnauer, die in einer Mitteilung zitiert wird: „Spielen wir weiter mit den so unkomplizierten Zahlen, lassen wir sie uns anlächeln, halten Regeln im Umgang mit ihnen ein und das Universum wird ein bisschen berechenbarer.“ Die 53-Jährige ist Mathematiklehrerin am Luther-Melanchthon-Gymnasium Wittenberg, das dürfte ihre Sichtweise erklären.