Auszeichnung für „Kramer und Konsorten“

Kemberg/MZ - Erdbeeren pur, das geht eigentlich immer. Zu Marmelade verarbeitet oder auf einer Sommertorte sind sie ebenfalls ein Genuss. Was man mit den roten Früchtchen sonst noch machen kann, zeigt Theresia Stadtler-Philipp. Die Inhaberin des Online-Marktplatzes „Kramer und Konsorten“ in Kemberg stellt Chips aus Erdbeeren her. Unter anderem für diese Kreation wurde sie jetzt mit der Regionalmarke Mittelelbe ausgezeichnet. Ein Schild, das darauf hinweist, und eine Urkunde überbrachte am Freitag der Vorsitzende der Initiative Regionalmarke Mittelelbe, Ralf-Peter Weber, aus Dessau.

