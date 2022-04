Ausschuss will mehr Tempo 30 in Wittenberg

Beitritt zur Initiative „Lebenswerte Städte“ hat eine erste Hürde genommen. Es gab allerdings auch Kritik an dem Vorhaben.

Wittenberg/MZ - Der Bauausschuss des Wittenberger Stadtrats hat sich in dieser Woche mit zwei Verkehrsthemen beschäftigt, die beide auf ihre Weise zur Mobilitätswende beitragen könnten. Zum einen geht es um den geplanten Beitritt der Lutherstadt zur bundesweiten Initiative „Lebenswerte Städte durch angemessene Geschwindigkeiten“, über den die MZ bereits ausführlich berichtet hat, zum anderen um den von der SPD-Ratsfraktion geforderten Bau eines Radwegs für die Geschwister-Scholl-Straße zur Paul-Gerhardt-Straße. Beide Vorlagen wurden am Ende zur Beschlussfassung im Stadtrat am 2. Februar freigegeben, allerdings gab es auch Zweifel und Kritik.