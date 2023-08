In Coswig soll über außerplanmäßige Ausgaben entschieden werden.

Ausschuss und Coswiger Stadtrat tagen am Dienstag

Sitzungen in Coswig

Coswig/MZ/AHÜ - Am Dienstag kommt es zu außerordentlichen Sitzungen des Haupt- und Finanzausschusses und des Stadtrates der Stadt Coswig. In beiden Fällen wird es um überplanmäßige Ausgaben gehen. Während die Mitglieder des Ausschusses sich ab 16 Uhr im Ratssaal versammeln, kommt der Stadtrat ab 17 Uhr an gleichem Ort zusammen.