Ausschuss stimmt für Bewerbung um ein Transformationszentrum in Wittenberg

Der Wittenberger Hauptausschuss will das Transformationszentrum. Was aus Sicht der Stadträte für eine Bewerbung um den Standort spricht.

Ins Umfeld von Leucorea, Institut für Hochschulforschung, Wittenberg-Zentrum für globale Ethik und Evangelische Akademie in Wittenberg passe ein Transformationszentrum, meint der Wittenberger Hauptausschuss.

Wittenberg/MZ - Auf nahezu einhelliges Wohlgefallen ist im Hauptausschuss der Vorschlag des Oberbürgermeisters gestoßen, dass Wittenberg sich als Standort für das so genannte Transformations- beziehungsweise Zukunftszentrum der Bundesrepublik bewirbt. Letztes Wort in Sachen Bewerbung hat nun am 2. Februar der Stadtrat.