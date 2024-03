Silvio Liebmann wird mit seiner Esso-Tankstelle in Gräfenhainichen Aushängeschild für die Marke. Warum sie nun vorübergehend gesperrt war und was passiert ist.

Aushängeschild für Unternehmen: Schönste Esso-Tankstelle steht in Gräfenhainichen

Die Esso-Tankstelle in Gräfenhainichen war gestern Schauplatz von Fotoaufnahmen für die Jahreskampagne des Unternehmens.

Gräfenhainichen/MZ. - Silvio Liebmann ist Pächter der Esso-Tankstelle im Gadewitzer Weg in Gräfenhainichen. Am Dienstag waren die meisten Zapfsäulen gesperrt, rot-weißes Flatterband wohin man blickte. Menschen in Warnwesten wuselten über das Gelände.