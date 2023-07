Drei Katzenbabys wurden am Freitagnachmittag in der Nähe des Campingplatzes in Bergwitz in einer weggeworfenen Tüte entdeckt. Die Tiere sind nicht mal zwölf Wochen alt.

In einer Tüte entdeckt - So geht es den Kätzchen jetzt im Tierheim Wittenberg

Kemberg/Wittenberg/MZ - Am Freitag gegen 14.50 Uhr wurde der Polizei in Wittenberg durch eine aufmerksame Bürgerin der Fund von drei ausgesetzten Katzenjungen gemeldet. Die noch sehr jungen Katzenbabys wurden zuvor in einer Tüte liegend in einem Waldstück, in der Nähe vom Campingplatz Bergwitz, entdeckt. Ein Mitarbeiter der Stadt Kemberg übergab die Katzenjungen dem Tierheim in Wittenberg.