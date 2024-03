Wittenberg/MZ. - Ein bisschen frühlingshaft und doch auch ein bisschen winterkühl, so soll sich das Wochenende gestalten. Passend dazu gibt es einige Ausflugstipps.

Frühlingserwachen in Wüstemark

Bei Kuchen und Kaffee ein wenig vom Frühling träumen, das können Besucher am Sonntag, 10. März, in Karmas Kreativwerkstatt in Wüstemark. Wer mag, kann sich in der Kreativecke auch selbst betätigen und das eine oder andere frühlingshafte Dekoelement selbst zusammenstellen. Andererseits gibt es auch jede Menge Frühlingshaftes zu sehen, um dann den Sonntag in der Kaffee- und Leseecke zu genießen. Dort lassen sich auch gut die neuen Kurstermine für dieses Jahr sichten. Im März werden von nun an jeden Mittwoch, jeweils um 19 Uhr, Kurse angeboten. Zum Frühlingserwachen in Hofladen und Kreativwerkstatt lädt Karma Retzke am Sonntag von 14 bis 17 Uhr ein.

Winterkonzert in Bad Schmiedeberg

Wie in den vergangenen Jahren findet auch in diesem in der Bad Schmiedeberger Kirchengemeinde ein Winterkonzert statt, in dem sowohl der musikalische Nachwuchs als auch alle Personen etwas reiferen Alters, die öfter in der Gemeinde musizieren, auftreten werden. Der relativ späte Zeitpunkt und die doch schon sehr milden Temperaturen in diesem Jahr legen zwar eher den Titel „Frühlingskonzert“ nahe, aber es erklingt eben Musik, die im Winterhalbjahr einstudiert wurde. Neben kleinen Anfängerstückchen, zum Beispiel für Blockflöte oder Klavier, sind auch wieder Kompositionen mit gehobenem Anspruch zu hören. Auch verschiedene gemischte Besetzungen sowie die Brassband der Kirchengemeinde sind wieder mit dabei. Eingeladen wird am Sonnabend, 9. März, um 16 Uhr in den Gemeinderaum, Kirchstraße 4.

Bei freiem Eintritt ist eine Spende zur Unterstützung der musikalischen Arbeit der Kirchengemeinde willkommen.

Piaf-Abend beim Kurt-Weill-Fest

Das Kurt-Weill-Fest geht in sein letztes Wochenende und verspricht zum Abschluss am Sonntag, 10. März, um 17 Uhr ein Wiedersehen mit dem Artist-in-Residence von 2020, als Corona das Festival abrupt ausgebremst hatte. Doch nun ist Vladimir Korneev wieder da und huldigt mit seinem Programm Édith Piaf, den „kleinen Spatz von Paris“, wie die 1,47 Meter große Sängerin zu Lebzeiten genannt wurde. Bereits mit seinem vorherigen Programm zu Kurt Weill hatte er sich zum Auftrag gemacht, die Stücke zwar mit seiner eigenen Handschrift und seinem eigenen Stil zu versehen, jedoch immer mit größtmöglichem Respekt vor dem Ursprungswerk. Diesem Vorsatz bleibt er auch dieses Mal treu, wenn er das Leben Édith Piafs musikalisch nacherzählt und dabei nicht nur die großen Hits wie „Non, je ne regrette rien“ oder „La vie en rose“ auf die Bühne bringt, sondern auch ganz versteckte Perlen ausgräbt, die ebenso einprägsam, melodisch und kraftvoll sind.

Wo noch was los ist am Wochenende 9. und 10. März:

in Söllichau, Kulturhaus, Sonntag, 10. März, 10 bis 17 Uhr: Heidemesse mit rund 30 Ausstellern;

in Zahna, Breitenteichstraße 48, Sonnabend und Sonntag, 9.und 10. März, jeweils 10 bis 18 Uhr: Tag der offenen Töpferei bei Familie Anja und Jörg Engler

in Gräfenhainichen, Straße des Friedens 1, Sonnabend und Sonntag, 9. und 10. März, jeweils 10 bis 18 Uhr: Tag der offenen Töpferei bei Petra Schütze

in Rotta, Gassmühle, Sonnabend, 9. März, 19 Uhr: Axel Schonert „Kraniche in der Elbaue, Dübener Heide und darüber hinaus...“

in Gräfenhainichen, Innenstadt, Sonnabend, 9. März, ab 19 Uhr: Kultur- und Erlebnisnacht