Veranstaltungen am Wochenende: Konzerte laden in Kirchen in Wittenberg und Wörlitz ein. Passend zur Ausstellung in der Alten Schmiede in Wittenberg wird es eine Lesung mit Stannes Schwarz geben.

Wittenberg/MZ. - Sommerferien- und Urlaubszeit. Da sind viele verreist. Doch für die, die zu Hause sind, gibt es auch einige Angebote, für die sich ein Ausflug lohnt.

Grönland in der Alten Schmiede in Wittenberg

Der Wittenberger Verein Visioneum lädt an diesem Sonnabend, 12. Juli, in die Ausstellung „Enterprises“ zu einer Lesung ein. Beginn in der Alten Schmiede in der Kupferstraße 12 ist um 17 Uhr. Der Berliner Künstler Stannes Schwarz, der die Porträts der Philosophen, Physiker und Polarfahrer in der Ausstellung der Schmiede geschaffen hat, will während der Öffnungszeit von 15 bis 18 Uhr vor Ort sein und Fragen der Gäste beantworten können. Um 17 Uhr beginnt die Lesung zu seinem Buch „Grönland“, in dem er die Geschichte einer künstlerischen Expedition ins Eis festgehalten hat. Die „Galerie der Polarfahrer“, die Schwarz nach Grönland geführt hat, können Interessierte in der alten Schmiede selbst anschauen. Eine zweite Lesung sei am Sonnabend, 19. Juli, ebenfalls um 17 Uhr geplant.

Für die Veranstaltung wird kein Eintritt genommen. Jedoch wird für die Unkosten um eine Spende gebeten.

Alte Möbel im Gotischen Haus in Wörlitz

„Große Kunst in kleinen Happen“ heißt es an diesem Sonntagvormittag in Wörlitz. Die Kulturstiftung Dessau-Wörlitz lädt am 13. Juli, um 11 Uhr zu einer Führung „Die Möbel des Gotischen Hauses“. Martin Glinzer, Abteilung Schlösser und Sammlungen, behandelt dabei die Besonderheiten des Interieurs. Das Gotische Haus im Wörlitzer Park zählt zu den frühesten und besterhaltenen neogotischen Architekturen auf dem europäischen Kontinent. Seine Innenausstattung hat sich zu großen Teilen erhalten. Dazu gehören kunstvoll gearbeitete Möbel, die gotische Gestaltungselemente wie Spitzbögen oder Vierpässe zeigen. Der Treffpunkt ist am Gotischen Haus, die Führungsteilnahme kostet fünf Euro.Wegen begrenzter Teilnehmerzahl, ist Anmeldung vorab erbeten 034905/4090 oder [email protected]

Musik zwischen den Welten in Wörlitz

In Wörlitz erklingt in der St. Petrikirche am Sonntag, 13. Juli, ein weiteres Konzert in der Reihe „Wörlitzer Sommermusiken“. Clemens R. Hoffmann – Saxophon – und Christina Hanke-Bleidorn – Orgel – präsentieren ein Programm „zwischen den Welten“. Neben europäischer Musiktradition stehen Improvisationen, kammermusikalischer Jazz und Weltmusik auf dem Programm. Beide Künstler bewegen sich mit diesem Programm in musikalisch unterschiedlichen Welten. Von Georg Philipp Telemann und Johann Sebastian Bach geht es über französische Komponisten der Romantik bis hin zu John Rutter, Astor Piazolla, Traditional und zu Jérome Naulais (*1951).

Das Konzert findet um 15 Uhr in der St. Petrikirche statt und kostet zehn Euro Eintritt.

Die Reihe „Konzerte auf der Empore“ in der Christuskirche Wittenberg-West geht weiter. An diesem Sonntag, 13. Juli, spielen um 16 Uhr Myra von Kampen-Bálint (Violine) und Michael Weigert (Klavier) unter dem Titel „Filmmusik Schwarz-Weiß-Bunt“ entsprechende Melodien aus verschiedenen Zeiten.

Der Eintritt ist frei, um eine Spende am Ausgang wird gebeten.

Sollnitz feiert mit Umzug und Gottesdienst

975 Jahre Sollnitz wird am Sonnabend, 12. Juli in der Dessau-Roßlauer Ortschaft gefeiert. Los geht der Festtag um 12.30 Uhr mit einem Festumzug mit Spielmannszug, dem sich um 13 Uhr ein feierlicher Gottesdienst in der Sollnitzer Dorfkirche anschließt. Diese ist vermutlich das älteste Gebäude in dem 180-Einwohner-Ort und zudem ein bedeutendes Zeugnis romanischer Baukunst in Sachsen-Anhalt. Der Abend klingt mit einem Konzert mit „Capriccio“ um 19 Uhr und einer Disco ab 21 Uhr aus.