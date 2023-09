Ausbildungsmesse im Berufsschulzentrum am Samstag Für Schüler im Kreis Wittenberg: Mehr Firmen als in den Vorjahren hoffen auf Bewerber

Am Wochenende findet die Ausbildungsmesse im Berufsschulzentrum in Wittenberg statt. Deutlich mehr Aussteller als in den Vorjahren werben am Samstag um Nachwuchs. Mit dabei sind auch einige neue Berufsfelder.