Aufruhr bei den freien Trägern - Kündigt Wittenberg mehreren Kitas die Verträge?

Sie sind die ersten: Nach Kündigung der Mietverträge will die Stadt Wittenberg diese beiden Kitas an der Schillerstraße selbst betreiben.

Wittenberg/MZ - Die Wogen schlagen hoch. Kurz vor dem Wochenende hatte die Stadt Wittenberg am Freitag verkündet, zunächst zwei und perspektivisch insgesamt 15 Kindertagesstätten in eigene Regie übernehmen zu wollen. Man werde die Mietverträge mit den freien Trägern kündigen, die ihre Kitas in städtischen Gebäuden betreiben, hatte Oberbürgermeister Torsten Zugehör (parteilos) erklärt und keinen Zweifel daran gelassen, dass den ersten beiden schon bald eine dritte folgen solle.