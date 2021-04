Auf viele Briefwähler im Landkreis Wittenberg eingerichtet

Wittenberg - Mehrausgaben in Höhe von 170.000 Euro plant der Landkreis ein, damit die Wahlen am 6. Juni ordentlich über die Bühne gehen können - angesichts der Corona-Pandemie. Bei einer Neinstimme passierte die entsprechende Vorlage am Dienstag den Kreistag. Es wird unter anderem davon ausgegangen, dass die Zahl der Briefwähler deutlich steigt.

Die Landeswahlleiterin empfiehlt, einen Anteil von rund 40 Prozent einzuplanen - bei der Kommunalwahl 2019 waren es lediglich 16 Prozent. Zu Buche werde etwa die Beförderung der Wahlbriefe schlagen, 83.000 Euro zusätzlich sind eingeplant.

Außerdem gelten für die Wahllokale natürlich Hygienekonzepte, Schutzvorrichtungen kommen hinzu. Im Landkreis wird es 158 Wahllokale geben. Für eine mögliche Stichwahl am 20. Juni, es geht neben dem Landtag auch um den Landrat in Wittenberg, würden sich ebenfalls zusätzliche Aufwendungen ergeben.

Unterdessen hat Landrat Jürgen Dannenberg (Linke) über den Stand der Dinge bei den Modellprojekten für allmähliche Öffnungen in der Pandemie informiert. Drei sind wie berichtet beim Land eingereicht worden. Eines, das von der TSG Wittenberg, sei abgelehnt worden, sagte Dannenberg. Das zweite, die Anfrage von Wikana, ob das Café dort geöffnet werden könnte, werde zurzeit noch geprüft. Was das dritte beantragte Projekt aus dem Landkreis betrifft, gebe es noch keine Antwort.

Der Landrat wies beim Kreistag am Dienstag zudem darauf hin, dass momentan keine weiteren Modellprojekte möglich sind angesichts der aktuell schwierigen Situation mit nach wie vor hohen Infektions- und Inzidenzzahlen. Sie würden aktuell weder geprüft noch genehmigt, erklärte Dannenberg. (mz/Marcel Duclaud)