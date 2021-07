Auf neuem Pfad in Wittenberg

Wittenberg - „Die Klangschale klingt und die Geschichte beginnt“, sprechen sieben Mädchen des Waldkindergartens und Regina Eilemann, Lesepatin des Wittenberger Nachbarschaftstreff, im Chor. Die heutige Geschichte? „Ein Waldtag mit Zottellotta“ von der Autorin und Bibliothekarin Susanne Brandt. Doch etwas ist anders als sonst.

Sechs Stationen

Alle 14 Tage liest die 70-jährige Regina Eilemann den Kindern des Waldkindergartens eine Geschichte vor - meistens an der Sandmannhütte im NABU-Zentrum „Im Stadtwald“. Doch heute hat sie eine kleine Decke beim Spielplatz ausgebreitet, auf die sich die Mädchen setzen können. Zumindest für die Einleitung in die Geschichte, denn anschließend ist dieses Mal auch ein bisschen Bewegung gefordert. Als Probelauf für den Freiwilligentag, am 18. September, hat Regina Eilemann einen kleinen Geschichtenpfad mit sechs Stationen errichtet. Später sollen es dann insgesamt 16 Stationen werden, an denen sie jeweils einen Teil der Geschichte vorliest.

Die Idee stamme jedoch nicht von ihr, sondern ebenfalls von der Autorin Susanne Brandt, die ein ähnliches Projekt mit der Büchereizentrale Schleswig-Holstein durchführe. „Ich habe irgendwie davon erfahren und dann Kontakt zu ihr aufgenommen“, sagt Regina Eilemann. Die ursprüngliche Idee käme aber sogar von noch weiter weg, nämlich aus den USA. Dort sei diese Art des Geschichtenerzählens unter dem Begriff „Story Walk“ bekannt. Die Umsetzung könne dabei immer anders aussehen: „Ich habe die Geschichte mit Fahrradschläuchen seitenweise an Bäumen befestigt - das geht wunderbar.“

Zusätzlich hat die 70-Jährige Bilder ausgedruckt, die ihre Vorlesung an einigen Stellen ergänzen. Auch eine selbstgebastelte Figur veranschaulicht eine der Hauptfiguren: eine Waldfee, die Schwester der Zottellotta oder wie eines der sieben Mädchen sie gerne nach ihrem eigenen Namen benennen wollte - Linda.

„Sie sind alle etwas aufgeregt heute“, meint Nicole Zimmermann, Leiterin des Waldkindergartens. Das merkt auch Regina Eilemann, lässt sich aber dennoch nicht aus der Ruhe bringen. Der Spielplatz und die ganzen Klettermöglichkeiten sind einfach zu interessant. „Die Struktur ist wirklich wichtig - heute war der Platz ein anderer und auch der Werdegang anders“, erklärt Nicole Zimmermann. Generell würden die Mädchen aber immer gespannt zuhören. Die Vorlesungen seien mittlerweile so beliebt, dass es nun zwei Gruppen gebe: eine für die Kleineren von drei bis vier Jahren und eine für die Großen von fünf bis sieben Jahren.

Diese würden dann schon etwas anspruchsvollere Texte hören, während die Drei- bis Vierjährigen zur selben Zeit, zu der an diesem Tag der Geschichtenpfad absolviert wird, von Lesepatin Angelika Canje „Die kleine Raupe Nimmersatt“ vorgelesen bekommen. „Das ist ja der Renner schlechthin“, meint Regina Eilemann. Außerdem sei es ein Gedenken an den in diesem Jahr verstorbenen Autoren, Eric Carle.

Regina Eilemann ist mittlerweile schon seit acht Jahren Lesepatin. Dass sie nun den Kindern des Waldkindergartens im NABU-Zentrum vorliest, wäre jedoch nicht geplant gewesen: „Ich bin ja ein Anwohner der Umgebung und laufe jeden Morgen durch den Stadtwald - da hat sich das so ergeben.“ Doch nicht nur bei den Kindern sind die Geschichten-Vorlesungen beliebt, auch Nicole Zimmermann, Leiterin des Waldkindergartens, ist froh darüber, dass diese stattfinden: „Sie macht das ja alles ehrenamtlich - aus Liebe am Lesen und aus Liebe zu den Kindern.“

Spielplatz zum Schluss

Diese sind mittlerweile mit den Gedanken schon ganz woanders und freuen sich nicht nur über die Murmeln, die Waldfee Linda in ihrem Säckchen dabeihat, sondern auch ganz besonders auf die sogenannte „Schlussmaus“, die das Ende der Geschichte und somit die Zeit auf dem Spielplatz einläutet: „Die Geschichte ist aus. Da läuft eine Maus. Die hat eine Nuss. Für heute ist Schluss.“ (mz)