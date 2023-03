Was derzeit an eine Mondlandschaft erinnert, soll in wenigen Monaten als Behelfsstraße dienen, um den Verkehr um die Baustelle zu leiten.

Bergwitz/MZ - Es wird ernst an der Kreuzung nahe Bergwitz: Schwere Baumaschinen sind angerückt. Im Eiltempo graben sich Bagger und Radlader einen Weg von der Bundesstraße 100 zum Parkplatz des Netto-Marktes. Was derzeit noch einer Mondlandschaft gleicht, soll in anderthalb Monaten als Umleitung dienen. Denn bereits Anfang April soll die viel befahrene und berüchtigte Kreuzung, an der sich immer wieder schwere Unfälle ereigneten, zu einem Kreisverkehr ausgebaut werden.