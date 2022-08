Auf dem Campingplatz am Bergwitzsee ist ein Fünf-Sterne-Waschhaus entstanden

Bergwitz/MZ - Dass das neue Sanitärgebäude am Ufer des Bergwitzsees einem fünf-Sterne-Standard entspricht, wird bereits auf den ersten Blick deutlich: großflächige graue Fliesen säumen die Wände und den Fußboden, moderne Armaturen mit berührungsempfindlichen Sensoren sind in die Räume eingelassen, es gibt geräumige Familienbäder. „Wenn, dann wollen wir es schon richtig machen“, berichtet Campingplatzchef Marek Staginnus. Im vorigen Herbst wurde die Baugrube für das beigefarbene Objekt mit den roten und hölzernen Akzenten ausgehoben; Anfang dieses Jahres ging der Bau des rund 400 Quadratmeter großen Hauses dann so richtig los. In relativ kurzer Zeit - und ohne größere Zwischenfälle - wurde es aus dem Boden gestampft. Und das, obwohl massig Strom- und Wärmetechnik verbaut und eine Betonwand am Hang errichtet werden musste. Das hat seinen Preis: 1,5 Millionen Euro hat das Großprojekt verschlungen.