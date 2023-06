In Rackith entsteht ein riesiges Maislabyrinth auf einer Fläche von 3,7 Hektar. Welche Technik dafür zu Hilfe genommen wird und was Besucher vor Ort erwartet.

Auf 3,7 Hektar - So entsteht in Rackith ein riesiges Maislabyrinth

An Ideen mangelt es der Agrargenossenschaft Rackith nicht: Agrarchef Tino Gast (l.) möchte mit einem Maislabyrinth Besucher in den Ort locken.

Rackith/MZ - Ein besonderes Vergnügen für alle, die Freude am Verirren haben, bietet in diesem Sommer die Rackither Agrargenossenschaft: Auf einer Fläche von mehr als fünf Fußballfeldern können Besucher fast orientierungslos in ein Maislabyrinth vordringen. 3,7 Hektar umfasst das Maisfeld an der B 182 bei Rackith, das mit kilometerlangen Irrwegen und Sackgassen gespickt ist. Wenn die

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Pflanzen in einigen Wochen ihre Wuchshöhe erreicht haben, dann „kann man hier gut zwei Stunden umherirren“, versichert Agrarchef Tino Gast. In der Region ist dieses irre Angebot bislang einzigartig.