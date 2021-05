Auch die Linke ist für Sven Paul

Wittenberg - Auf seiner Gesamtmitgliederversammlung am Donnerstag im Stadthaus Wittenberg hat der Kreisverband der Linken Sven Paul als Landratskandidaten nominiert. Damit wird der Wittenberger, der seit 2010 in der SPD ist, von seiner eigenen Partei, von den Grünen und nun auch von der Links-Partei unterstützt. Den Vorschlag eingebracht hatte der Kreisvorsitzende der Linken, Uwe Loos.

Laut einer Mitteilung folgten diesem Antrag 97 Prozent der stimmberechtigten Mitglieder. Öffentlich präsentiere Paul sich bereits als gemeinsamer Kandidat: „Die breite Unterstützung von drei Parteien gibt mir Rückenwind für meine Kandidatur“, wird er zitiert.

Paul wurde 1980 in Wittenberg als Sven Sygnecka geboren. An der Universität Potsdam studierte er Volkswirtschaft. 2007 nahm er, wie er auf seiner Homepage informiert, den Namen seiner Frau an. Seit 2008 ist er als Referent für Grundsatzfragen der Gleichstellungspolitik im Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend in Berlin beschäftigt.

Die SPD hatte Paul bereits im Dezember nominiert. Seitdem habe er auf zahlreichen Terminen Menschen getroffen und über Entwicklungs- und Zukunftsperspektiven gesprochen. Die Landratswahl ist am 6. Juni. (mz)