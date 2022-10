Auch die Kirchen im Kreis Wittenberg müssen sparen

Wittenberg/MZ - Die exorbitant gestiegenen Kosten für Strom und Heizung machen auch vor der Kirchentür nicht Halt. Gemeinden müssen sich nach der Decke strecken, die in diesem Fall zumeist auch noch extrem hoch hängt. Schloss- und Stadtkirche in Wittenberg sind nur zwei besonders herausragende Beispiele hierfür.

Es war noch schönster Spätsommer, Ende August, als sich im Gefolge der bundesweiten Festlegungen zum Energiesparen in öffentlichen Räumen auch die Evangelische Kirche in Mitteldeutschland (EKM) entsprechende Regelungen auferlegte, zumindest als „Empfehlung“ für die einzelnen Gemeinden.

162 Kirchen, 25 Pfarrhäuser

„Das Thema beschäftigt uns wie alle, vor allem öffentliche, Einrichtungen“, sagt Wittenbergs Superintendentin Gabriele Metzner. Metzner ist für den Kirchenkreis Wittenberg zuständig, der nicht mit den Grenzen des Landkreises übereinstimmt, sondern etwa auch ins Bitterfelder Gebiet reicht. Allein 162 Kirchen fallen damit in ihren Bereich, hinzu kommen 25 bewohnte Pfarrhäuser sowie diverse Gemeindegebäude. Die Unterscheidung zwischen Gotteshaus und Gemeindehäusern ist insofern wichtig, als erstere schon immer wenig oder gar nicht geheizt werden.

Vor Ort herrschten sehr unterschiedliche Bedingungen, verweist Metzner auf Kirchen, die über keine Heizung verfügen, und ja, es gibt auch solche, die nicht einmal einen Stromanschluss haben, Gentha (Jessen) etwa, wie die Superintendentin berichtet. Da lässt sich also zumindest im Kirchenbau selbst nichts sparen. Überhaupt, betont Metzner, seien die einzelnen Gemeinden bereits vor der aktuellen Krise sparsam mit Energie umgegangen, schlicht aus Kostengründen, wobei auch in der Kirche zudem ökologische Gesichtspunkte eine Rolle spielen. Eine Gesamtübersicht über die Energiekosten im Kirchenkreis und deren Entwicklung muss die Superintendentin schuldig bleiben, dies sei Angelegenheit der einzelnen Gemeinden und werde nicht im Ganzen erfasst.

Schlaue Kissen in Bitterfeld

In den Kirchen, die beheizt werden (können), sind Metzner zufolge Bankheizungen das Mittel der Wahl. Diese seien „sehr effektiv“ – wenn auch nicht überall so schlau wie jene einer Bitterfelder Kirche, die quasi erst anspringt, wenn man sich draufsetzt. Acht Grad sind jetzt die Soll-Temperatur, die ein Gotteshaus aufzuweisen hat. Eine Kühle, die, wie die Superintendentin sagt, freilich gar nicht so weit entfernt ist von der Praxis früherer Tage und durchaus „gut für die Orgel“ sei. Ebenfalls der Praxis aus der Vergangenheit – vor Corona – entspricht das nun ausdrücklich propagierte Vorgehen, Gottesdienste in der kalten Jahreszeit aus den großen Kirchenschiffen in kleinere Räume zu verlegen. Was die Wittenberger Schlosskirche angeht, so würden die Gottesdienste ab dem 1. November bis Karfreitag 2023 in der Aula des Predigerseminars im Schloss stattfinden, so Metzner. Und die Stadtkirche ziehe über den Winter in den Katharinensaal. Eine „mittellange“ Liste von Ausnahmen sorge freilich dafür, dass weniger regelmäßige Besucher, also jene von Festtagsgottesdiensten oder Konzerten, nicht abgeschreckt werden.

Weniger als die Kirchen selbst stellen also die anderen Häuser der Gemeinden ein Problem dar beziehungsweise bieten Einsparmöglichkeiten. Mit 19 Grad in Büros folgt auch die Kirche den staatlichen Festlegungen für öffentliche Gebäude (Nicht überall: Im Bistum Regensburg etwa haben die katholischen Glaubensbrüder der Website www.katholisch.de zufolge festgelegt, dass die Maxima nicht über 21 Grad liegen sollen.) Die EKM rät dringend dazu, Veranstaltungen möglichst terminlich eng zusammenzulegen, damit ungenutzte Räume nicht sinnlos beheizt werden.

Weitere mögliche Maßnahmen sind die Umstellung von Beleuchtung auf LED, regelmäßige Heizungswartung sowie der Ersatz ausgedienter Gasheizkessel durch Erdwärme. Die Landeskirche biete den Gemeinden Energieberatung an, über eigene Fördermittel für die Umstellung auf Erneuerbare verfüge die Kirche allerdings nicht, so Metzner. Mit großem Interesse verfolge man die Bestrebungen im Land, auf Kirchendächern Solartechnik zuzulassen.

Wann darf die Heizung an?

An der Basis, in den Gemeinden, ist die Bereitschaft, Energie zu sparen, allein schon angesichts der aktuellen Preisentwicklung gegeben, wie mehrfach zu hören ist. Allerdings verspüre sie bei manchen eine „große Unsicherheit“, wenn es um die Nutzung des Gemeindehauses geht, sagte am Mittwoch die Pfarrerin für Zahna und Elster, Judith Kölling. „Dürfen wir die Heizung anstellen?“ und wie lange vorher, werde sie gefragt. Kölling setzt auf den „logischen Menschverstand“ bei diesem Thema, frieren aber „soll niemand“. Die Pfarrerin ist für zwei Kirchen im Bereich Elster und als Nachfolgerin von Matthias Schollmeyer seit wenigen Monaten für acht weitere im Raum Zahna zuständig. In Elster, berichtet sie, habe man für die Gottesdienste in der Kirche bereits im vergangenen Jahr Decken angeschafft, da coronabedingt das Pfarrhaus als Ausweichquartier zu klein gewesen wäre. Sie befürchte allerdings, dass es auch in dieser Saison pandemiebedingt nicht klappen werde mit einer „Winterkirche“ dort. Pandemie und Energie nehmen auch die Kirchgemeinden in die Zange.

Es wird getestet

In der Wittenberger Schlosskirche wird nach Auskunft von Jörg Bielig, Kustos fürs Schlosskirchen-Ensemble, noch getestet, ob es für die Ausnahme-Veranstaltungen genügt, lediglich die Bankheizung in Betrieb zu nehmen; diese und die Heizung für die riesige Kirche haben getrennte Kreisläufe. Ob es auf diese Weise gelingt, eine „ausreichende Behaglichkeit“ herzustellen, wie es im Spar-Protokoll für die Schlosskirche vom 31. August festgelegt ist, hängt auch vom Wetter ab.

„Wir müssen und wir wollen sparen“, unterstreicht Jörg Bielig, der auch langjähriger Vorsitzender der Stadtkirchengemeinde ist. Sicher wie das Amen in den Kirchen ist, dass die Gottesdienste zum Reformationstag auch dort stattfinden werden.