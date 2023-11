Landrat sieht Kreis Wittenberg beim Thema Flüchtlinge an der Belastungsgrenze

Wittenberg/MZ. - Ein Schritt in die richtige Richtung, aber im Schneckentempo. So beurteilt Wittenbergs Landrat Christian Tylsch (CDU) das jüngste Ergebnis der Bund-Länder-Beratung zur Asylpolitik. Die Verschärfung der Regeln bringe den Landkreisen, die sich wie der Wittenberger an der Grenze der Belastungen befänden, zunächst wenig.