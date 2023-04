Wittenberg/MZ - Zeichnen ist für Yadegar Asisi so wichtig wie Lesen und Schreiben. So titelt im Kern auch die 88. Flurgalerieausstellung, die am Dienstag im Haus Hundertwasser des Luther-Melanchthon-Gymnasiums Wittenberg eröffnet wurde. Wie ernst es Asisi ist, wurde zur Vernissage an vielen Stellen deutlich, unter anderem auch, als er seine Idee von einem neuen Projekt vorstellte: Unter dem Motto „Wittenberg zeichnet“ könnte das in der Lutherstadt initiiert und zu einem „Label“ werden.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.