Asbest und Co. verzögern Abriss in Pratau

Lange hatte sich nichts mehr getan am alten Gebäude der Pratauer Grundschule „Katharina von Bora“ – Schadstoffe verzögerten den Abriss.

Wittenberg/MZ - Einmal im Monat gibt die Stadt Wittenberg eine Übersicht über den Stand der Baumaßnahmen in ihrer eigenen Regie im Stadtgebiet. Hierzu zählen etwa die Hochwasserschutzmauer in Kleinwittenberg, die Neugestaltung der Bürgermeisterstraße oder auch der Abriss der alten Schule in Pratau. 1 Die Hochwasserschutzmauer