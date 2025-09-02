Lost Place Asbest-Ruinen in Wittenberg: Warum zwei Plattenbauten seit Jahrzehnten verfallen
Zwei verlassene DDR-Plattenbauten verfallen seit Jahrzehnten in Wittenberg. Warum die heruntergekommenen Blöcke immer noch stehen und welchen aktuellen Stand es gibt.
02.09.2025, 06:00
Wittenberg/MZ - Wer die Rothemarkstraße in Wittenberg entlangfährt, wird sie kaum übersehen: zwei riesige, blaue Plattenbauten, verwittert, mit eingeschlagenen Scheiben, von Gestrüpp umwuchert. Seit Jahrzehnten stehen sie leer, obwohl sie offenbar längst abgerissen sein sollten.