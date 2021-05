Ärger um Provisorium bei „Stadtrandhäschen“ in Wittenberg

Während der Sanierung ihrer Kita befinden sich die „Stadtrandhäschen“ in einem Ausweichquartier an der Schillerstraße. Was dort Eltern stört.

Es geht nicht nur ums Dach: Die Kita „Stadtrandhäschen“ an der Karl-Liebknecht-Straße wird umfassend saniert. Die Kinder sind im Provisorium.

Wittenberg - In der Stadt gibt es erneut Kritik von Eltern an einem Ausweichquartier während einer Kita-Sanierung. Betroffen ist diesmal die Kita „Stadtrandhäschen“. Die kleine Einrichtung in der Siedlung im Wittenberger Norden muss dringend saniert werden, nachdem ihr Dach 2020 offiziell als „einsturzgefährdet“ eingestuft worden war.

Im März haben die Bauarbeiten begonnen, während der Bauzeit sind die Jungen und Mädchen in einem Gebäude an der Schillerstraße untergebracht, in unmittelbarer Nachbarschaft befinden sich weitere Kitas. Der zuvor von der Wohnungsgenossenschaft WBG genutzte Flachbau wurde seitens der Vermieterin, das ist die Stadt Wittenberg, als Übergangslösung hergerichtet.

Flachbau ohne Außenbereich

Eltern sprechen von einem „Baracken-ähnlichen“ Gebäude, in dem ihre Kinder lediglich „verwahrt“ würden: „Die beengten Räumlichkeiten, aber vor allem der fehlende Außenbereich für die Kinder, sind für uns nicht tragbar“, fasst Jessica Berkes die Kritik zusammen. Die Mutter von zwei dort betreuten Kindern, ein und vier Jahre alt, versteht sich als Sprecherin der Elternschaft und hat auch das mehrseitige Schreiben des Elternrats auf den Weg gebracht, das vor wenigen Tagen an alle Beteiligten gegangen ist und auch der MZ vorliegt.

Detailliert wird darin dargelegt, woran sich die Mütter und Väter stören beziehungsweise worum sie sich sorgen. Bemängelt wird vor allem der fehlende Spielplatz, verbunden mit dem Gefühl, bei der Suche nach Lösungen auf taube Ohren zu stoßen. Auch im Inneren liegt nach ihrer Auffassung so einiges im Argen: „Die Nutzung des Waschraumes erfordert logistische Höchstleistungen.

Stühle, Tische und Bauwerke weichen den Schlafmatratzen, um dann, nach der Mittagsruhe, wieder aufgestellt zu werden.“ Dass die Bauarbeiten, wie man inzwischen weiß, auf jeden Fall länger dauern werden als das zunächst veranschlagte halbe Jahr, befeuert den gegenüber der MZ zum Ausdruck gebrachten Ärger zusätzlich.

„Unsere Kinder gehen nicht mehr gern in die Kita“, schreibt Berkes im Namen der Elternschaft. „Sie wünschen sich sehnlichst ihren Kindergarten mit Spielplatz zurück.“ Unter Fristsetzung „1. Juni“ werden in dem Schreiben konkrete Lösungsvorschläge zu einer Verbesserung der Situation im Außenbereich verlangt, verbunden mit zweitens der Prüfung einer Container-Aufstellung in der Stadtrandsiedlung unweit des ursprünglichen Domizils.

Sowohl der Kita-Betreiber, das ist der DRK-Kreisverband, als auch die Stadt als Vermieterin erklärten am Montag auf Anfrage, sie verstünden zwar den Unmut der Eltern, betonen aber zugleich, dass es sich bei dem Flachbau an der Schillerstraße eben lediglich um ein Ausweichquartier handele und selbstverständlich um eines, das über eine Betriebserlaubnis verfüge, wie DRK-Vorstandsvorsitzender Karsten Pfannkuch sagte. Die Stadtverwaltung verwies zudem auf die gemeinsame Auswahl mit dem Träger.

Dass das Haus „nicht der Idealfall“ sei, räumte auch Pfannkuch ein. Zumal die Corona-Bestimmungen die gemeinsame Nutzung von Spielplätzen erschwerten. Offenbar gibt es diesbezüglich nun aber etwas Bewegung, verwies Pfannkuch auf die benachbarte Kita „Wortschatzpiraten“, die selbst einen Spielplatz hat.

Üblicherweise nutzt die Stadt das alte Ärztehaus in Piesteritz als Übergangsquartier bei Sanierungen, dieses ist aber belegt, durch die Kita „Flax und Krümel“, die 2020 wie berichtet wegen Rattenbefalls ihres Gebäudes vorzeitig in den Westen umgesiedelt war. Weiterhin im Container befindet sich die Einrichtung „Buddelflink“ aus der Altstadt, für die die Arbeiterwohlfahrt selbst baut.

Dies ist das Ausweichquartier der Kita an der Schillerstraße. (Foto: Wagner)

Später mehr Platz

„Wir freuen uns, dass die Einrichtung saniert wird“, sagte DRK-Kreisvorsitzender Pfannkuch über die laufenden Arbeiten am „Stadtrandhäschen“, das sich im selben Objekt wie die frühere Gaststätte „Zum Löwen“ befindet und nach der Sanierung auch mehr Platz haben wird als zuvor. Zusätzlich eingetroffene Fördermittel in Höhe von gut 580.000 Euro versetzen die Stadt in die Lage, die Sanierung nun umfassender und quasi in einem Rutsch durchzuführen.

Gabriela Günther, Fachbereichsleiterin des kommunalen Gebäudemanagements, bestätigte, dass sich die Bauzeit verlängern werde. Gegenwärtig gehe man von insgesamt etwa einem Jahr Bauzeit aus; die befürchteten zwei Jahre seien allein schon wegen der Förderbedingungen nicht zutreffend. „Ein Ausweichquartier ist immer ein Problem“, weiß freilich auch Gabriela Günther.

Am 27. Mai will man sich nun vor Ort treffen, Stadt, DRK und Eltern. Um zu ventilieren, ob da nicht doch etwas geht an der Schillerstraße.