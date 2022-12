Arbeiten an Weihnachten: "Schweinehebamme" in Coswig kümmert sich auch Heiligabend um etliche Ferkel

Wittenberg/MZ - Tierzuchtbetriebe stehen nie still. Egal, welche Außentemperatur herrscht. Egal, welches Team gerade bei der fast schon vergessenen Wüsten-WM am Start ist. Egal, welche Krise die Menschen in Atem hält – tagein, tagaus kümmern sich die Mitarbeiter um die Tiere. Der gewöhnliche Rhythmus steht auch an Wochenenden nicht still. Und so werden bei der „Schweinehaltung Düben GmbH“ auch am Heiligabend 228 Ferkel erwartet.