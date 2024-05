Coswiger Anwohner beklagen brenzlige Situationen an der Baustellenampel in der Zerbster Straße der B187. Lkw würden Fußgängern zu nahe kommen. Warum eine Verlegung der Ampel trotzdem nicht geplant ist.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Coswig/MZ. - Es gibt kaum ein Thema, das die Coswiger so sehr umtreibt, wie die Verkehrslage in der Kernstadt und die seit mittlerweile mehr als 30 Jahren ersehnte und geplante Umgehungsstraße. Die Situation wird derzeit durch die Baustelle am Flieth und die dadurch geänderte Verkehrsführung auf dem Innenstadtring noch verschärft. Sowohl in der Schlossstraße als auch in der Zerbster Straße gehört Stau zur Tagesordnung. Ein Ärgernis für die Anwohner.