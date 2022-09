Anträge der AdB-Fraktion im Wittenberger Stadtrat werden mehrheitlich als unzulässig erklärt

Mehr als 70 Demonstranten haben der Stadtratssitzung am Mittwoch beigewohnt - so viele Zuschauer wie schon lange nicht mehr.

Wittenberg/MZ - In den hinteren Stuhlreihen wird getuschelt. Worte wie „unfassbar“ oder „die reiten uns noch weiter rein“ fallen. Später hallen Buh-Rufe durchs Stadthaus. Wer hier seinem Ärger Luft macht, sind Demonstranten aus der Lutherstadt, die am Mittwoch zuerst lautstark vor dem Eingang zum Stadthaus protestierten und später an der Sitzung des Stadtrates teilnahmen. Um die 70 Menschen aus Wittenberg und Umgebung, die die Energie- und Russlandpolitik kritisieren, sind zu der Sitzung erschienen - darunter viele bekannte Gesichter aus vorherigen Montagsdemos.