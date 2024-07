Ein Mann hat in einer Gemeinschaftsunterkunft im Teucheler Weg in Wittenberg randaliert. Er wurde festgenommen.

Mann randaliert in Gemeinschaftsunterkunft und greift Polizisten an: Fünf Verletzte

Angriff in Wittenberg

Zu einem Angriff auf Polizisten ist es in einer Gemeinschaftsunterkunft in Wittenberg gekommen.

Wittenberg/DUR. - Ein psychisch auffälliger Mann hat laut Polizei am Montag gegen 21.30 Uhr in einer Gemeinschaftsunterkunft im Teucheler Weg in Wittenberg randaliert.

Dabei sei ein Tisch zu Bruch gegangen. Der 39 Jahre alte Mann habe die von Anwohnern alarmierten Polizisten mit einer Holzlatte des Tisches angegriffen.

Vier Polizisten und der bereits polizeibekannte Angreifer seien leicht verletzt worden. Der Täter wurde überwältigt und festgenommen, heißt es. Auch wegen eines gegen ihn bestehenden Haftbefehls sei der Mann in eine Justizvollzugsanstalt (JVA) eingeliefert worden.

Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung, Körperverletzung und Widerstand eingeleitet, so die Polizei.