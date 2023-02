In der Verhandlung wegen eines heftigen Zoffs zwischen Brüdern wird Sachverständiger der Bosse-Klinik gehört. Was er sagt.

Dessau/Zahna-Elster/MZ - Der 56-Jährige aus Zahna-Elster, der sich gegenwärtig vor der 8. Strafkammer des Landgerichts Dessau-Roßlau wegen besonders schweren Raubes und gefährlicher Körperverletzung zu verantworten hat, leidet an einer paranoiden Schizophrenie. Das sieht jedenfalls der Sachverständige so. „Die Wahrnehmungsstörungen kommen immer wieder und traten schon vor 1990 auf“, berichtete Nikolaus Särchen, Chefarzt der Klinik Bosse Wittenberg, in dem Prozess am Dienstagvormittag.