Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Dessau/Gräfenhainichen. - Der Mann aus Gräfenhainichen, der bestreitet, dass er am 13. Juni 2023 aus Hass auf Muslime und den Islam mit einer Axt auf den Kopf eines 17-jährigen Jugendlichen zielte und sich somit eines versuchten Mordes aus niedrigen Beweggründen schuldig machte, hat sich am am vergangenen Verhandlungstag am Freitag zu weiteren Anklagevorwürfen eingelassen. Zu diesen gehören Körperverletzung, Bedrohung und Sachbeschädigung.