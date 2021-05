Änderung der Einzugsbereiche kommt in Wittenberg ein Jahr später

Wittenberg - Der Neuzuschnitt der Einzugsbereiche von vier Wittenberger Grundschulen wird anders als seitens der Verwaltung geplant nicht schon zum Schuljahr 2021/2022 umgesetzt werden, sondern erst ein Jahr später. Dies ist eine der wesentlichen Änderungen, mit der der Stadtrat auf seiner Sitzung am Mittwoch die Beschlussvorlage hat passieren lassen.

Wie berichtet beabsichtigt die Stadt damit Schulstandorte zu sichern beziehungsweise andere zu entlasten. Dies betrifft allen voran Nudersdorf und Reinsdorf, außerdem Abtsdorf und die Grundschule „Geschwister Scholl“ in Wittenberg selbst. Zudem soll Eltern in zwei Fällen Freiheit bei der Schulwahl gegeben werden.

Nudersdorf stärkenVorausgegangen war der Entscheidung eine rund einstündige Debatte, die dann in eine chaotische Abstimmung mündete. Das inhaltliche Kernproblem: Weil die Grundschule Nudersdorf als latent gefährdet gilt, sollten Mochau-Thießen und Braunsdorf ihre Erstklässler dort einschulen lassen und nicht mehr in Reinsdorf, wo insbesondere der Hort an seine Grenzen stößt. Braunsdorf aber stellte sich wie berichtet quer, vehement warb Ortsbürgermeister Reinhard Rauschning (SPD) für die Einschulung in Reinsdorf, zu dem Braunsdorf gehört.

Wie diesem Wunsch entsprechen, ohne Nudersdorf dadurch mittelfristig womöglich verhungern zu lassen, das war die Frage, vor der die Stadträte standen. Stefan Kretschmar (Freie Wähler) erinnerte an das Negativbeispiel Cobbelsdorf (Coswig), wo die Schule ratzfatz zu war, als die Kinderzahl nicht mehr reichte.

Einig im Grundsatz, alle Wittenberger Grundschulstandorte „nicht nur kurzfristig“ zu erhalten, wie es CDU-Fraktionschefin Bettina Lange formulierte, verständigte man sich am Ende darauf, den Braunsdorfern ein Wahlrecht einzuräumen, ob sie den Nachwuchs in Reinsdorf oder in Nudersdorf unterrichten lassen wollen. Die Stadträte folgten damit einem „Kompromissvorschlag“ der Linken, der vor Wochen im Kulturausschuss entstanden war.

Ebenfalls ein Wahlrecht sollen, aus anderen Gründen, auch Familien aus der Elstervorstadt bekommen. Dort, im Wohngebiet westlich der Triftstraße, müssten Kinder dann nicht nach Wittenberg, sondern könnten alternativ auch in Abtsdorf eingeschult werden. Dies hatten die Freien Wähler vorgeschlagen und haben sich damit nun auch durchgesetzt.

Eventuelle Probleme mit Landkreis und Landesschulamt, die sich beide grundsätzlich kritisch gegenüber einem Wahlrecht geäußert haben und dagegen mit Mehraufwand im Schülerverkehr argumentieren, nimmt Wittenberg damit nun in Kauf. Inwieweit ein entsprechender Schriftverkehr verwaltungsintern oder auch für die Augen der Volksvertreter und damit der Öffentlichkeit bestimmt war, blieb eine, wenn auch interessante, Frage am Rande.

Teil des KreiskonzeptsDa der Neuzuschnitt der Wittenberger Schuleinzugsbereiche zwar nun erst ab 2022/2023 praktiziert werden soll, aber wie geplant per September 2021 formal in Kraft treten kann, fließen die Festlegungen nun auch noch in das anstehende Schulentwicklungskonzepts des Landkreises ein.

Oberbürgermeister Torsten Zugehör (parteilos) warnte mit Blick auf Nudersdorf davor, das Ziel der Standortsicherung aus den Augen zu verlieren. Das sei in der Tat ein „Ritt auf der Rasierklinge“, sagte er in Anspielung auf ein zuvor von Horst Dübner (Linke) gewähltes Bild. Womöglich wird man nun schon bald nachjustieren müssen, damit Nudersdorf nicht unter die Zahl von 16 Erstklässlern rutscht. (mz)