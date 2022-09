An den Wittenberger Wallanlagen ist noch viel zu tun

Wittenberg/MZ - Manchmal hilft der Blick von außen, um schätzen zu lernen, was man da täglich vor der Nase hat. Die Wittenberger Wallanlagen sind so ein Fall. Noch immer zu wenig genutzt als Erholungsort - auch wenn sich das dank Pandemie etwas verbessert hat - ist der Grüngürtel rund um die Altstadt noch viel mehr. Dies wurde deutlich am Mittwochabend beim „Stadtgespräch“ im Stadthaus - und auch, dass die Arbeiten an der Wiederherstellung der historischen Anlage noch lange nicht abgeschlossen sind, anders als der alltägliche Augenschein womöglich suggeriert.