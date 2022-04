„Am Stadthafen“ - Was derzeit auf der größten Baustelle Wittenbergs passiert

Im Wittenberger Westen wächst das Wohngebiet „Am Stadthafen“ heran. Was derzeit auf der größten Baustelle der Lutherstadt los ist.

Zeugen der Entwicklung: Insgesamt drei Kräne drehen sich derzeit über der Baustelle am Elbufer.

Wittenberg/MZ - Tiefgaragenbau am Fluss ist immer spannend, das war in diesem Fall nicht anders. Als sie „Am Stadthafen“ zu bauen begannen, berichtet Bauleiter Sven Fäth, da lag der Elb-Pegel bei zwei Metern - und stieg. Aber sie haben es geschafft, die Tiefgarage ist fertig gebaut und da müsste nun schon ein Jahrhunderthochwasser zu den Fenstern hineinlugen, damit die Notfallpumpen zum Einsatz kommen müssen. Die 3.000 Quadratmeter große Abstellanlage für 58 Autos ist mit einem leichten Gefälle versehen, die 50 Zentimeter starke Bodenplatte aus wasserundurchlässigem Beton. Bis in eine Tiefe von 2,5 Metern wurde der Erdboden abgetragen, macht, wie Fäth vorrechnet, 8.000 Kubikmeter Aushub, der zu einem Großteil vor Ort wiederverwendet wird.