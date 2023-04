Am Osterfeuer in Reinsdorf

Reinsdorf/MZ - „Hier ist aber schon schön was los, sehr cool“, freut sich Florian Reisbach, als er am frühen Samstagabend aus dem Zelt auf den Platz neben dem Reinsdorfer Sportplatz tritt. Bis dahin hat der Vereinsvorsitzende der Freiwilligen Feuerwehr Reinsdorf sich gemeinsam mit seinen Kameraden hinter dem Tresen um die Verpflegung der durstigen Gäste gekümmert. Bereits seit 20 Jahren verstärkt der junge Mann, der bei der Bundeswehr in Holzdorf seinen Dienst versieht, ehrenamtlich die Reinsdorfer Feuerwehr und sechs Jahre lenkt er nun schon die Geschicke des Vereins als Vorsitzender. Dabei arbeitet er eng mit Wehrleiter Christopher Brachwitz zusammen, der seinen verantwortungsvollen Posten seit 2015 innehat. Hauptberuflich bei der Wittenberger Berufsfeuerwehr im Dienst, verfügt er über die aktuellsten Informationen, was Technik und Ausbildung betrifft, und hält so die Fäden zusammen.